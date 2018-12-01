19 Yıl Sonra Ayağa Kalkıp Kendine Yeni Bir Hayat Kurdu

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de, çocukluk döneminde yaşadığı enfeksiyon sonrası felç geçiren, 19 yıl süren tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan 33 yaşındaki Pınar
Kalyon, doktorların "riskli" demesine rağmen bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve kendisine yeni bir yaşam kurdu. Karşıyaka
ilçesinde yaşayan Kalyon'a 9 yaşındayken omurilik enfeksiyonu (transvers miyelit) teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Kalyon, bir süre sonra felç geçirdi ve yatağa mahkum oldu. Anne
Hamide Sezer, kızının ayağa kalkması için birçok sağlık merkezine başvurdu.
Zor günler geçiren anne ve kızın bu mücadelesi tam 19 yıl sürdü.
Fizik tedavi merkezlerinde gördüğü tedavi programı ve azmiyle 11 yaşında ayağa kalkmayı başaran Kalyon, annesinin ve fizyoterapistlerin özenli çalışması sonucu 3 yıl önce de desteksiz yürümeye başladı. Çocukluk
ve gençlik dönemini yatağa mahkum geçiren ve bu süreçte orta ve lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Pınar Kalyon, iyileştikten sonra iş aramaya başladı.
Kalyon'a sevindiren haber ise İl Sağlık Müdürlüğünden geldi ve sağlıklı yaşam merkezinde işe başladı. Hayatını Veli Kalyon ile birleştiren Pınar Kalyon, 5 ay önce doktorlar riskli görmesine rağmen bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Uzun süren tedavi sürecinin ardından yürüyen ve ardından da işe başlayan Pınar Kalyon, o zor günleri geride bırakıp ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.
Pınar Kalyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor yıllar geçirdiğini ancak annesinin de sevgisiyle bir mucizeyi gerçekleştirdiğini söyledi.
Hayata hep sıkı şekilde tutunmaya çalıştığını anlatan Kalyon, şöyle konuştu:
"Kontrole yürüyerek gittiğimizde doktor bana 'sen bir mucizeyi başardın' dedi. Zor bir işi başardığımı biliyorum. Tabi en büyük destekçim annem oldu. O olmasa ayakta bu kadar sağlam kalamazdım. Zaman zaman aynı hastalıkla mücadele veren arkadaşlarım ve aileleriyle buluşuyoruz. Onlara annemle tüm engelleri açtığımı anlatıp, moral veriyorum. İyileştikten sonra evlendim ve tüm riskleri göze alıp bir çocuk dünyaya getirdim."
Anne Hamide Sezer ise kızının çok acılar yaşadığını, şimdi o günler aklına gelince Allah'a şükrettiğini söyledi.
Kızının yeniden adım attığı günlerde ailecek mutluluk yaşadıklarını belirten Sezer, "Kızım
'anne ben mücadelemi sürdüreceğim, sandalye istemiyorum, oturursam kalırım' dedi. Yürüdükçe kendine cesaret geldi ama çok mücadele etti, sonunda karşılığını da aldı." diye konuştu.
Kızının işe başladığını ardından evlenerek kendisine yeni bir yaşam kurduğunu dile getiren Sezer, şimdi ise 5 aylık torununa baktığını sözlerine ekledi.
İzmir,Çocukluk,Pınar
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:59