Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Haberler

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı -Tribünlerin bir anda çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Millet Bahçesi yapılmak yıkımı gerçekleştirildi.

23.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:16
19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı
-Tribünlerin bir anda çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
İSTANBUL - Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Millet Bahçesi yapılmak yıkımı gerçekleştirildi. Tribünlerin bir anda çökmesi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumunu yıkımı için Güngören Belediyesi ekipleri, aylar öncesinden boşaltılma çalışmalarına başlamıştı. Yıkım çalışmaları tamamlanan stat dün yıkıldı. Stadın bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yıkılma anında tribünlerin bir anda çökme anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde tribünlerin bir anda tozlar arasında çöktüğü görüldü. 19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı
Etiketler : Millet Bahçeleri, Güngören, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar - Haberler Yasaklara uymayarak açık olan iki işletme mühürlendi - Haberler Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Haberler Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak - Haberler Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı - Haberler Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor - Haberler Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor - Haberler "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Loading