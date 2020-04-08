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19 YOLCU ÇIKAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: BİNMEK İÇİN ÖNÜME ATLIYORLAR

Maltepe'de minibüs sürücüleri denetimden kaçmak için her yolu denedilerDenetimi atlatmak için Whatsapp gruplarından haberleşen minibüsçüler polisten kaçamadı.

08.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:15

Maltepe 'de minibüs sürücüleri denetimden kaçmak için her yolu denediler

Denetimi atlatmak için Whatsapp gruplarından haberleşen minibüsçüler polisten kaçamadı.

Ara sokakta durdurulan minibüsten 19 yolcu çıktı.

Minibüs sürücüsü, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım" diyerek kendisini savundu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) -MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi. Aralarında haberleşerek denetimden kaçmaya çalışan sürücüler de cezadan kurtulamadı. "Yolcular önüme atlıyorlardı" binmek için diyen minibüs sürücüsü de onu izleyen polis ekibinin kamerasına yansıdı. Yolcuların minibüsü durdurmadığı önlerine atlamadığı belirlenerek, cezai işlem uygulandı.

WHATSAAP'TAN HABERLEŞTİLER

70 Evler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimini gören minibüsçülerin Whatsapp gruplarından diğer şoförlere köprüdeki denetimi haber verdikleri, diğer minibüslerin de denetim noktasının 500 metre gerisinde fazla yolcuları indirerek, bu noktaya geldikleri belirlendi. Bunu fark eden sivil trafik ekipleri, mahalle aralarına girerek minibüsleri izlemeye başladı. Bir sivil trafik ekibinin kamerayla izlediği çok sayıda yolcu alan minibüsün sürücüsü, durdurulmak istenince ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından minibüs, ara sokaklardan birinde yakalandı. Polisin ihtarı üzerine kapısı açılan minibüsten 19 yolcu çıktı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı minibüste yolculardan bazılarının maske takmaması da dikkat çekti.

"ARABANIN ÖNÜNE KENDİNİ ATIYOR"

Minibüsün şoförü kendisini savunurken 'Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım. Hanımefendi arabanın önüne atlamış, 'beni götüreceksin' diyor. Şoför adamım ben. Otobüs çalışmıyor minibüs çalışmıyor bu halk ne yapsın? Arabanın önüne atlamış götüreceksin, ya kadınla kavga edeceğim. 30 kişi yok toplasan 10 kişi ya var ya yok" dedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise sokakta bekleyen yolcuların bu minibüsün önüne atlamadığı ve duran minibüse tek tek bindiği görüldü

Denetimlerde fazla yolcu taşıyarak sosyal mesafe kuralını çiğneyen minibüsün sürücüsüne, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince para cezası uygulandı. Minibüsteki fazla yolcular ise araçtan inerek farklı ulaşım araçlarıyla yollarına devam etti.. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

19 YOLCU ÇIKAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: BİNMEK İÇİN ÖNÜME ATLIYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Whatsapp, Maltepe, Güncel

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19 YOLCU ÇIKAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: BİNMEK İÇİN ÖNÜME ATLIYORLAR
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