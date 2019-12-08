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19. yüzyıldan kalma örtü, restorasyonla hayat buldu

Kocaeli'de yaşayan Aylin Çorabay'ın, 1890'lı yılların sonunda dünyaya gelen anneannesin annesine ait örtü, yapılan restorasyonla eski görümünü kazandı.

08.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:4819. yüzyıldan kalma örtü, restorasyonla hayat buldu
'de yaşayan Aylin Çorabay'ın, 1890'lı yılların sonunda dünyaya gelen anneannesin annesine ait örtü, yapılan restorasyonla eski görümünü kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 2. Abdülhamit Han döneminden kalma örtüye yeniden hayat verdi. KO-MEK mefruşat ve giyim branşı kursiyeri Aylin Çorabay'ın, 1890'lı yılların sonunda dünyaya gelen büyük anneannesine ait örtü, yapılan restorasyonla ilk günkü görünümüne kavuşturuldu. Aylin Çorabay, usta öğreticilerine evlerinde 19. yüzyıldan kalma bir örtüleri olduğunu ve bu örtünün aile için büyük önem taşıdığından bahsetti. Örtünün annesi Mualla Hanımın anneannesine ait olduğunu söyleyen Çorabay, aile yadigarina gereken özeni vermek istediğini anlattı. KO-MEK usta öğreticileri ise kursiyerlerinin bu anlamlı isteğine destek vereceklerini söyledi.

KO-MEK usta öğreticileri kurs merkezine getirilen ve üzerinde yine asırlık nakışların olduğu örtüyü inceleyerek, yıpranmaları tespit etti. Hemen çalışmalara başlayan usta öğreticiler, titizlikle ve son derece başarılı bir restorasyonla 110 yıldan fazla geçmişe sahip olan örtüye yeniden hayat verdi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Abdülhamit Han, Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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