190 Farklı Milletin Buluşma Noktası "Büyüksün Türkiye"

Türkiye'nin 190 milletten göçmene ev sahipliği yaptığına ve göç ile zenginleştiğine değinen Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'nin uyum çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Etkinlikte ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün göç ve göçmenliğe dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve karşılıklı uyuma katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Büyüksün Türkiye" iletişim kampanyası ile göçmenlerin Türkiye'yi tanıyabileceği ve Türkiye'de bulunmayla ilgili yapması gereken işlemler hakkında bilgileri içeren 2019 yılında hizmete girmesi planlanan 6 dilli www.liveinturkey.gov.tr platformu tanıtıldı.

Dünya genelinde 68,5 milyon insanın zorla yerinden edildiği ve bu kişilerden 25,4 milyonu aşkın kişinin mülteci statüsünde bulunduğu günümüzde 258 milyon göçmen bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerce göç ve göçmenler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2000 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, Türkiye'de de göç olgusu bir kez daha kutlandı. Ankara'da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle bu konudaki farkındalığın artması hedeflenerek göçlerin toplumları zenginleştiren bir olgu olduğu vurgulandı.

Anadolu'nun tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığının ve bu topraklara olan göçlerle harmanlanarak zengin bir kültüre kavuştuğunun altını çizen Abdullah Ayaz "Bugün de 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyoruz. 3,6 milyonu Geçiçi Koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 4,7 milyon göçmen ülkemizde yaşıyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan insani kriz sonrası ülkemiz dini ve vicdani sorumlulukları gereği uygulamış olduğu açık kapı politikası ile ülkesinde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir.Ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerin 800 bini eğitim, iş kurma, emekliliklerini geçirmek gibi çeşitli amaçlarla ikamet izniyle kalanlardan oluşuyor. Bugün ev sahipliği yaptığımız göçmenler bizim zenginliğimiz. Göçmenler sosyal yaşantımıza, toplumumuza, kültürümüze ve ekonomimize katkı sunuyorlar. Bugün on binlerce yabancı ülkemizde eğitim hizmetlerinden faydalanırken, yüzbinlerce göçmen çalışma izniyle çalışıyor veya kendi işlerini kurarak ekonomik katkı sağlıyor." dedi.

"Büyüksün Türkiye"

Etkinlikte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün göç ve göçmenliğe dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve karşılıklı uyuma katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Büyüksün Türkiye" iletişim kampanyası da tanıtıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün karşılıklı uyum konusunda birçok çalışma yaptığına değinen Ayaz, "Göç, bizim en büyük zenginliklerimizden biri. Bu hususun bilinmesi ve bu yaklaşımla birbirimizi kucaklamamız çok önemli. Türkiye'de bulunan göçmenler bizim misafirlerimiz. Misafir ettiğimiz göçmen nüfusuyla büyüyor ve zenginleşiyoruz. Böylesi büyük bir göçmen nüfusuna kapılarımızı açmamız da bizim büyüklüğümüzün göstergesi. Bu sebeple "Büyüksün Türkiye" diyoruz. Bu yolla ülkemize, ülkemizi tercih eden göçmenlere ve de tüm göçmenleri kucaklayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'de yaşayan göçmenler ile yerel halkın uyum ve karşılıklı etkileşim halinde yaşam biçimini konu alan reklam filmi, göç ve göçmenliğin bir zenginlik olduğunu vurgulayarak bu konuya dikkat çekiyor. Türkiye'nin üretkenliğini, sıcaklığını, bereketini sembolize eden ve bir Türk vatandaşı tarafından işletilen ekmek fırınında geçen filmde, göçmenler ve Türk vatandaşlarının uyum içinde yaşadığına vurgu yapılıyor. Filmde Seydou, Emily, Aygüzel ve İzzeddin isimli 4 göçmenin yolu Fırıncı İrfan ile kesişiyor.

Kaynak: Bültenler