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190 öğrenci Balıkesir'de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında önce Edremit Koca Seyit Havalimanı'na geldi ardından karayoluyla Balıkesir Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

04.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:41
190 öğrenci Balıkesir'de karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında önce Edremit Koca Seyit Havalimanı'na geldi ardından karayoluyla Balıkesir Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci Balıkesir'de 14 gün sürecek karantina sürecini geçirecekleri öğrenci yurduna getirildi. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan havalanan uçak yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'na geniş güvenlik önlemleri altında iniş yaptı. Alınan tedbirler altında aprona park edilen uçaktaki yolcular sağlık kontrolleri yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından daha sonra otobüslere bindirilen öğrenciler emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Öğrenciler 14 gün sürecek karantina sürecini öğrenci yurdunda geçirecekler. Öğrenci yurdu ise yetkililer tarafından özenle hazırlandı. Her öğrenci için odaya kişisel eşyalar konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balıkesir, Güncel
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