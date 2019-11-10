Haberler » Güncel » 1905 çivi, 1905 metre iple Ata'nın portresini yaptılar - Haber

1905 çivi, 1905 metre iple Ata'nın portresini yaptılar

ERZURUM'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri ile 'UltrAslan Atauni' üyeleri, ölümünün 81'inci yıl dönümünde çivilerle Atatürk portresi yaptı.

10.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:331905 çivi, 1905 metre iple Ata'nın portresini yaptılar

ERZURUM'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri ile 'UltrAslan Atauni' üyeleri, ölümünün 81'inci yıl dönümünde çivilerle Atatürk portresi yaptı.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü ile ultrAslan Atauni, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü sebebiyle ortak bir çalışmaya imza attı. Mobilya Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen öncülüğünde yapılan Atatürk portresinde 1905 çivi, 1905 metre ip kullanıldı. 2,5 metre yüksekliğinde 1 metre 40 santim genişliğindeki portrenin silüeti ozalit olarak çıkarıldı, platform üzerine yapıştırılarak çivi çakmaya hazır hale getirildi. 1905 çivi çakılarak silüet tamamlandı. Daha sonra 1905 metre ip ile çivilerin arası dolduruldu. 1905 kilogram kırmızı-beyaz boya ile silüet tamamlandı.



Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:39 Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
12:39 MOTOSİKLETLE MAKAS ATARKEN BİLE DANS EDEN MAGANDA KAMERADA
12:39 Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı
12:34 Ayvalık'ta Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde hüzünle anıldı
12:38 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:40:07