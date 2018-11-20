1907 Fenerbahçe'de 'Frozen' Takımdan Ayrıldığını Açıkladı

Sarı lacivertli takımın değişmez parçalarından biri olarak görülen 23 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada "Hala Fenerbahçe'den ayrıldığıma inanamıyorum" dedi.

Güney Koreli oyuncu, 'Şu andan itibaren 1907 Fenerbahçe ile olan sözleşmem sona erdi. Fenerbahçe'de çok güzel ve beni oldukça gururlandıran zamanlar geçirdim" derken, taraftarlardan gördüğü sevginin oldukça güzel olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe'den ayrıldığıma hala inanamıyorum. Maalesef yolculuğumuz burada sona eriyor. Belki bir gün tekrar yollarımız kesişir" açıklamasını yapan oyuncu, bu ayrılık sonrasında takım hakkında kötü şeyler söylenmesini istemediğini, 1907 Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ekledi.