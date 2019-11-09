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1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliğinin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında Anıtkabir'de andı.

09.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:321907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti
1907 Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliğinin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında 'de andı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Anıtkabir Ataya Saygı" ziyaretinin 16'ncısının bugün gerçekleştiği belirtildi.
Ziyarette, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, dernek yöneticileri, üyeleri ve 1907 ÜNİFEB'e üye yaklaşık 4 bin üyenin yer aldığı ifade edildi. Ziyaretin 10 Kasım'da yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 9 Kasım'a alındığı aktarıldı.
Anıtkabir ziyareti sonunda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile dernek yöneticilerinin, Anıtkabir Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Anıtkabir, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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