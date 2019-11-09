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1907 Fenerbahçe Derneği yeniden Ata'nın huzurunda

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Ünifeb üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

09.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:591907 Fenerbahçe Derneği yeniden Ata'nın huzurunda

1907 Derneği ve 1907 Ünifeb Derneği (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyesi üniversite öğrencileri 'i ziyaret etti. Her yıl 10 Kasım'da geleneksel olarak düzenlenen Anıtkabir ziyaretine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri ve 1907 Ünifeb üyeleri katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 39 ilde yer alan 62 üniversiteden yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisinin katıldığı ve bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen ziyaret Aslanlı Yol'dan başlayarak Atatürk'ün mozolesi önünde son buldu. Ziyarete katılan öğrenciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anarken, devrimlerine olan bağlılıklarını bildirdi.

Anma Töreni'ne, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, dernek üye ve çalışanları katılım gösterdi. Törenin ardından Anıtkabir Komutanlığı'na kısa bir teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin tarafından günün anısına Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'e imzalı Fenerbahçe forması takdim edildi.


Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Anıtkabir, Spor

Kaynak: Bültenler

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