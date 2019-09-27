1907 Fenerbahçe espor eski antrenörü Aykut Emre Başkal için arama kararı

1907 Fenerbahçe Espor takımının yollarını ayırdığı antrenör Aykut Emre Başkal'ın, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İngiltere'nin North Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamada 'Aykut Başkal, Ocak 2014 ile Aralık 2015 arası dönemdeki bir dizi sahteciliğe bağlantılı olarak yanlış beyan sahteciliğinden dolayı aranmaktadır' denildi.

MAHKEMEYE ÇIKMADIĞI İÇİN ARANIYOR

Milliyet'in haberine göre; Başkal'ın ayrıca Bilgisayar Kötüye Kullanma Yasası olarak bilinen Computer Misuse Act'tan dolayı ve 18 Ağustos 2017'de York Crown Court Mahkemesi'ne çıkmadığı için de arandığı aktarıldı. Başkal'ın polis birimleriyle kontağa geçmesi gerektiği aktarıldı.

FENERBAHÇE İLE YOLLARINI GEÇTİĞİMİZ AY AYIRDI

Aykut Emre Başkal göreve ocak ayında gelmişti. O dönem 1907 Fenerbahçe Espor'dan yapılan açıklamada "League of Legends takım koçumuz Crowe ile çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Bugüne kadar verdiği katkılar ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ederiz. Takımımızda Head Coach görevini 3. hafta itibarıyla Aykut Emre Başkal üstlenecektir" denilmişti.

Aykut Emre Başkal için geçtiğimiz günlerde 1907 Fenerbahçe Espor'un, kendisiyle 26 Ağustos 2019 itibariyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurduğu belirtilmişti.