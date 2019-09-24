1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişlere düzenleme

Hava çekimi 70 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçları, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liman sahasına giriş için bildirilen tahmini varış zamanını 24 saatten fazla geciktirecek gemi ve deniz aracı ilgilileri, bu durumu liman başkanlığına yazılı olarak bildirecek. Söz konusu süre daha önce 12 saat olarak uygulanıyordu.

Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemi ve deniz araçları, ordino almadan yanaşma, bağlama veya demirleme yapamayacak. Genel beyannamede belirtilen tahmini varış zamanına 24 saatten fazla olan gemi ve deniz araçları için bu süre zarfında ordino düzenlenmeyecek. İdarece uygun görülen limanlarda bu süre 48 saate çıkarılabilecek.

Liman başkanı, yetkili gemi acentesi veya gemi kaptanının Liman Yönetimi Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı beyanını "yerinde denetim" olarak kabul edebilecek.

Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenen her geminin belgeye esas gemi adamı durumu/şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı tarafından liman başkanlığına bilgi verilecek.

Gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılacak.

Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla gelecek gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu, gemi boyundan büyük olacak.

Köprü altından geçiş şartları

Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçlarıyla kıyı tesislerinin ilgilileri, seyir sırasında, deniz kirliliklerini de önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile derhal ve kanaatlerini içeren yazılı raporu da en geç 24 saatte liman başkanlığına bildirecek.

1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi 70 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçları geçemeyecek. Hava çekimi 66 metre ile 70 metre arasında olan gemi ve deniz araçları Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenecek şartları sağlamaları halinde bu köprü altından geçebilecek. İdare bitişik limanlar arasında liman çıkış ve sörvey işlemleri için alt düzenlemelere gidebilecek.

Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi durumların, seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılacak. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı ilgilileri, 72 saat içinde kurtarma talebi yapmazsa liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA