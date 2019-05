1915 Çanakkale Köprüsü Asya Kule Kesonu 24 Saatte Batırıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakası kule kesonu, önceki gün Avrupa yakasındaki Sütlüce mevkiinde bulunan ıslak havuzdan römorkörler tarafından 8 saat süren çekme işlemiyle Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine getirildi. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakası kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün katıldığı törenle denizdeki temelin üzerine batırılmaya başlandı. Bakan Turhan'ın telsizle verdiği talimatla 4 römorkör yardımıyla gerçekleşen kule kesonunu batırma işlemi, 24 saat sürdü.

İlk olarak kule kesonunun beton bölümü suya gömüldü. Ardından da üzerine monte edilen şaftlar gözden kayboldu. Su yüzeyinde bir bölümü kalan şaftlar üzerinde, köprünün kule inşaatının yükseleceği belirtildi.

TEMEL İÇİN DENİZE 357 DEMİR KAZIK ÇAKILDI

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 357 demir kazık denize çakılmıştı. Kule kesonlarının batırılmasının ardından bundan sonraki aşamada ise, köprünün kule montajına başlanacağı ifade edildi.

AVRUPA KULE KESONU DAHA ÖNCE BATIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti.

Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı. Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, 9 Mayıs günü deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi iki gün sürmüştü.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir- İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul- Ankara Otoyolu, İzmir- Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLI ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

TOPLAM 3 BİN 563 METRE UZUNLUKTA OLACAK

Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Kaynak: DHA