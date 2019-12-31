Haberler » Güncel » 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı - Haber

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor.

31.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:38 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı
Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 110 metreye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün deniz içindeki kesonları üzerine yerleştirilen son bloklar ile köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye fayda sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:14   HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
15:14   Vali Yerlikaya öğretmenler huzurevini ziyaret etti - Haber
15:14   YTB Başkanı Eren - Haber
15:14   Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı amcasını öldürdü - Haber
15:09   Vali Doğan: "Öğrenmenin temeli okul öncesinde atılıyor" - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
31.12.2019 15:16:27