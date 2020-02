1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı. Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında konumlanan köprü için deniz içi ve su üstü çalışmaları aralıksız sürüyor.Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak köprünün iki ayağının 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı.İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakadaki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte inşa edilecek tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla yürüme yolları bulunacak.Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.