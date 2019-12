1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloğu imalatı bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürerken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen deniz üzerindeki ayaklara ise 8'inci blokların montajı başladı ve ayakların yüksekliği 84 metreye ulaştı.

Temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının simgesi olarak 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak. 18 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanan köprü çalışmaları, deniz üzerinde yükselen ayakların yanında Malkara- Çanakkale arasındaki 103 kilometrelik otoyol ile Gelibolu ve Lapseki yakalarında karada da devam ediyor. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3600 kişi çalışıyor.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gece gündüz aralıksız çalışmaların devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında Lapseki ve Gelibolu yakalarındaki ankraj bloklarının imalatı tamamlandı. Köprü yaklaşım viyadüklerinin yapımı da sürüyor. Avrupa yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüğü yüzde 68, Asya yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü ise yüzde 91 oranında tamamlandı. Viyadüklerin tabliyesi ise itme sürtme metodu ile yapılacak. Lapseki yakasındaki viyadük tabliyesi imalatı Ocak, Gelibolu yakasındaki viyadük tabliyesi imalatı ise gelecek yıl Eylül ayında başlayacak.

OTOYOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 103 kilometre otoyolu kapsıyor. 89 kilometresi Malkara-Gelibolu arasında ve 14 kilometresi Lapseki yakasında olan otoyol yapımıyla ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Otoyol çalışmaları kapsamında şimdiye kadar toplam 11 milyon metreküp kazının 3 milyon 500 bin metreküpü, 26 milyon metreküp dolgunun ise 7 milyon metreküpü tamamlandı. Sanat yapıları için dökülecek 500 bin metreküp betonun şuana kadar 200 bin metreküpü döküldü. Otoyol projesi yüzde 16 seviyesine ulaştı.

AYAKLARIN YÜKSEKLİĞİ 84 METREYE ULAŞTI

Kuru havuzdaki kule kesonlarının inşası ile deniz içerisine kazıkların çakılması işlemi 2019 yılı başında tamamlandı. Ardından da deniz içerisine batırılacak 74x 83 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonları törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı. Köprünün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Geçen Mayıs ayında ise kule kesonları denize batırıldı. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Şuan Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisindeki kesonlar üzerine 8'inci bloklar konuldu ve köprü ayaklarının yüksekliği de 84 metreye ulaştı. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

GEÇİŞ SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini müjdeledi. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını açıkladı.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanmıştı.