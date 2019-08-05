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1917 Filmi

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05.08.2019 13:54 1917 Filmi
1. Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde Britanya askeri olan Schofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake’in kardeşinin, hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır.


Yönetmen: Sam Mendes
Senaryo: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns
Oyuncular: Teresa Mahoney, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Andrew Scott , Mark Strong, George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Gerran Howell, Robert Maaser, Justin Edwards, Richard McCabe, Anson Boon, Nabhaan Rizwan, Michael Jibson, Jamie Parker, Chris Walley, Kaine Applegate, Ryan Nolan, Jack Shalloo, Tommy French, Fraser Young, Michael Rouse, Bradley Connor, Seb Mayo, Tom Dunham, Claire Duburcq, Jake Burnside
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: 1917
Yapımcı Firma: Amblin Partners
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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