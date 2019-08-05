1917 Filmi

1. Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde Britanya
askeri olan Schofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake’in kardeşinin, hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır. Yönetmen:
Sam MendesSenaryo:
Sam Mendes, Krysty Wilson-CairnsOyuncular:
Teresa Mahoney, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Andrew Scott , Mark Strong, George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Gerran Howell, Robert Maaser, Justin Edwards, Richard McCabe, Anson Boon, Nabhaan Rizwan, Michael Jibson, Jamie Parker, Chris Walley, Kaine Applegate, Ryan Nolan, Jack Shalloo, Tommy French, Fraser Young, Michael Rouse, Bradley Connor, Seb Mayo, Tom Dunham, Claire Duburcq, Jake BurnsideFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
1917Yapımcı Firma:
Amblin PartnersYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltere, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
10.01.20201917 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.