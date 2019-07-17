17.07.2019 10:31
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192 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 192 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 192 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 3 grubu durdurdu.
Kontrollerde 33'ü çocuk, 44'ü de kadın 192 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma ekiplerince Başkale ilçesinde 10 günde bin 19 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 192 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Jandarma, Başkale, Van, Güncel

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