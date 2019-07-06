06.07.2019 19:49
Haberler» Güncel» Haber

192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü

192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü.

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü.

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü. Baron ismi verilen koyunun ayrıca 1.4 metre olduğu kaydedildi. Koyunun daha 3 yaşını doldurmadığını belirten Mirzabayev, ahırında 178, 169, 156 kiloluluk koyunların da bulunduğunu belirtti.

"Ahırda havalandırma sistemi bile var"

Her zaman doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Mirzabayev, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Mısır ve kuru yonca veriyorum. Haftada bir yıkıyorum, ayda bir kırkıyoruz. Ahırda havalandırma sistemi bile var" şeklinde konuştu.

Bir ay önce Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda Kırgızistan'dan katılan Güliver isimli koçun ağırlığı ise 188 kiloyu bulmuştu. Fuar ziyaretçilerinden gelen bir milyon dolara satma teklifini Güliver'in sahibi kabul etmemişti. - TAŞKENT
Kaynak: İHA
Özbekistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:20   Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı
21:20   GÜNCELLEME 2 - Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
21:19   Vali Ayhan'dan bıçak ustalarına ziyaret
21:18   ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI
21:13   Filistin Fuarı
21:12   SPOR Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına kurban keserek başladı
21:12   METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU