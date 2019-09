"192 ülkeden 5 milyon yabancı aramızda yaşıyor"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye 'de 192 ülkeden 5 milyon yabancının yaşadığını belirterek, "Son zamanlarda en önemli kavram yanılgılarından biri de göçmenin adının özellikle Türkiye'de Suriyeli oluşudur. Bu çok büyük haksızlıktır." dedi.Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" programında, Türkiye'nin tüm mazlumlara kucak açan bir ülke olduğunu söyledi."Bugün ülkemizde 192 farklı ülkeden 5 milyon yabancı dostumuz, misafirimiz aramızda yaşıyor. Son zamanlarda en önemli kavram yanılgılarından biri de göçmenin adının özellikle Türkiye'de Suriyeli oluşudur." diyen Ok, bu yaklaşımın çok büyük haksızlık olduğunu ifade etti.Ülkenin geçmişten bu yana zorda kalan mağdur ve mazlumlara kucak açtığını ve yardım ettiğini dile getiren Ok, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.Darda kalanlara asla sırt çevirmediklerini anlatan Ok, şöyle konuştu:"Göç hiç kaçamayacağımız yakıcı ve kavurucu bir gerçektir. Bin yıl daha kıyamete kadar bu topraklarda kalabilmenin bedelini biliyoruz. Tabi ki bir göç serüveni ve yolculuğundan dünyanın bütün ülkeleri etkileniyor. Avrupa'da hükümetler düşüyor. Siyaset, ekonomi, finans, kültür teknoloji, her yer çalkalanıp değişime uğruyor. Biz aziz milletimizden aldığımız destekle şanlı devlet geleneğimizden aldığımız tarih boyunca bize elini uzatan bize çağrıda bulunan hiç bir mazlum ve mağdurun yüzünü yere düşürmedik, boynunu eğdirmedik."Programın ardından Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören Suriyeli çocuklar ve Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) öğrencileri halk oyunu ve perküsyon gösterisi sundu.Programa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve diğer ilgililer katıldı.