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1922 Konyaspor: 2-0

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Yakup Keçeci (xx), Mehmet Özer (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Ercan (xx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Guido (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 90 Ramazan Çevik (?), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk.

14.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:401922 Konyaspor: 2-0

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Yakup Keçeci (xx), Mehmet Özer (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Ercan (xx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Guido (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 90 Ramazan Çevik (?), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk. 65 Oğuz (xx), Ferhat (xx), Bahattin (xx) (Dk. 65 Ahmethan (xx), Atabey (xxx)

1922 KONYASPOR: Kadem Burak (x), Seydi (x), Anıl (x), Ahmet Önay (xx), Burak (x), Nurettin (x) (Dk. 72 Alpay (x), Celal (x), Güray (x) (Dk. 77 Doğan Can (x), İbrahim Serdar (x) (Dk. 86 Ali Ayhan (?), Seddar (xx), Adem Eren (xx)

GOLLER: Dk. 25 Atabey, Dk. 74 Gökhan Alsan (Yılport )

SARI KARTLAR: Caner, Gökhan Meral (Yılport Samsunspor) - Adem Eren, Ahmet Önay, Anıl, Doğan Can, Celal (1922 )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Yılport Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

8'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunda topu kaleci Kadem Burak iki hamlede kontrol etti.

25'inci dakikada Ferhat'ın ara pasıyla buluşan Atabey'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-0.

28'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahasına yaptığı ortada Guido'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

55'inci dakikada Bahattin Köse'nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Ferhat'ın ara pasıyla buluşan Guido'nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Kadem Burak son anda tokatlayarak kornere çeldi.

74'üncü dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Guido'nun vuruşunda kaleciden dönen topu Gökhan Alsan ağlarla buluşturdu:  2-0.

82'nci dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

83'üncü dakikada Guido'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmethan'ın vuruşunda 1922 Konyaspor defansı son anda topu kornere gönderdi.


- Samsun

Gökhan Alsan, Samsunspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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