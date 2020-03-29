Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

1928 Bucaspor'da Mustafa'nın enerjisi tükenmedi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'da 37 yaşındaki kaptan Mustafa Şen, gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı.

29.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
1928 Bucaspor'da Mustafa'nın enerjisi tükenmedi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor 'da 37 yaşındaki kaptan Mustafa Şen, gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Bin 381 dakika sahada kalıp 2 kez rakip fileleri sarstı.

Sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen Mustafa, ilk yarının ortalarında kadro dışı bırakılsa da affedilmişti. Sarı-lacivertliler koronovirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Teknik direktör Ersin Aka, tüm takımın çalışma programına uyduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Şen, Bucaspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››1928 Bucaspor'da Mustafa'nın enerjisi tükenmedi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı Spor
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı Spor
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık Spor
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık

Son Dakika Spor Haberleri

12:58: Mete Kalkavan: "Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum" - Spor 12:51: Spor camiasından Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajları - Spor 12:49: Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı - Spor 12:38: Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan "evde kal" çağrısı - Spor 12:32: 1928 Bucaspor'da Mustafa'nın enerjisi tükenmedi - Spor 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:50: Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular - Spor 11:39: Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 10:52: Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı - Spor 10:22: New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı - Spor 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler