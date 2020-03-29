1928 Bucaspor'da Mustafa'nın enerjisi tükenmedi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor 'da 37 yaşındaki kaptan Mustafa Şen, gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Bin 381 dakika sahada kalıp 2 kez rakip fileleri sarstı.

Sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen Mustafa, ilk yarının ortalarında kadro dışı bırakılsa da affedilmişti. Sarı-lacivertliler koronovirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Teknik direktör Ersin Aka, tüm takımın çalışma programına uyduğunu söyledi.

Kaynak: DHA