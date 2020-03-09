1928 Bucaspor moral buldu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Menemen İlçe Stadı'nda Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen 1928 Bucaspor yarışta moral depoladı.
09.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Menemen İlçe Stadı'nda Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen 1928 Bucaspor yarışta moral depoladı. Bu galibiyetle 46 puana çıkıp Play-Off hattında 4'üncü sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersin Aka, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi. Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirten Aka, "Son 7 haftaya giriyoruz. Bu 21 puan demek. Hepsine talibiz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Artık kayba tahammülümüz yok. Bu takıma güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen'e kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim, oyuncularımı da kutluyorum" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :1928 Bucaspor moral buldu
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Menemen, Spor
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