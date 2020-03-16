1928 Bucaspor tam gaz
TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:50
TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor , zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi.
Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.Buca ekibi grupta 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, serik, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Spor
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Spor
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Spor
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir