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1928 Bucaspor'un sigortası Gökhan Köseoğlu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'da Gökhan Köseoğlu bu sezon 29 resmi maçın 27'sinde forma giyerek takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

24.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:27
1928 Bucaspor'un sigortası Gökhan Köseoğlu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor 'da Gökhan Köseoğlu bu sezon 29 resmi maçın 27'sinde forma giyerek takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Defansta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon görev yapan 3 teknik direktörün de vazgeçilmezleri arasına girdi. Sezon başından bu yana teknik direktör olarak Ercümend Coşkundere, Nihat Balan ve Ersin Aka'nın görev yaptığı Buca'da teknik adamlar değişse de Gökhan'ın ilk 11'deki yeri değişmedi. Bu sezon resmi müsabakalarda 2415 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu gol atamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Köseoğlu, Bucaspor, Spor

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