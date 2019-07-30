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1930'dan bugüne gelen futbol kardeşliği

Çanakkale'de 1930'da kurulan Türk Gücü Spor'dan bugüne kadar Çanakkale'de futbol oynamış duayen futbolcular bir araya geldi.

30.07.2019 12:21 1930'dan bugüne gelen futbol kardeşliği
Çanakkale'de 1930'da kurulan Türk Gücü Spor'dan bugüne kadar Çanakkale'de futbol oynamış duayen futbolcular bir araya geldi.

1930 yılında kurulan Türk gücü futbol takımı günümüzde Çanakkale Dardanel spor adı altında spor hayatına devam ediyor. 1930 yılında takımın kurucularından ve sonraki dönemlerde takımda top koşturmuş ve profesyonel takımlara transfer olan duayen sporcular bir araya gelerek hasret giderdi. Toplantı öncesi hayatlarını kaybeden arkadaşları için saygı duruşunda bulunan eski topçular gecenin ilerleyen saatlerine kadar eski günlerini yad ederek hasret giderdi. Birlikte bol bol fotoğraf çektiren eski dostlar birbirlerine tekrar buluşma sözü vererek geceyi sonlandırdılar. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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