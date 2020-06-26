1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı yeniden inşa ediliyor

1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı, Erzincan Belediyesince yeniden inşa edilmeye başlandı.

1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı yeniden inşa ediliyor
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı, Erzincan Belediyesince yeniden inşa edilmeye başlandı.

Erzincan Kent Ormanı içerisinde bulunan Beşir Efendi Dergahı, Belediye Meclis kararıyla mezarlık alanı ilan edilerek taş konak şeklinde yapılmaya başlandı. Kendi yerinde yeniden yapımına başlanan Beşir Efendi Dergahının temel atma törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katıldı.

Törene Başkan Aksun ile birlikte Belediye Meclis üyesi Ertan Buyruk ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Dua ve kurban kesimi ile başlayan temel atma töreninde Başkan Aksun, "1939 Erzincan depreminin şehitlerinin bulunduğu alandayız. Beşir Efendi Hazretlerinin, oğullarının, çocuklarının mezarın bulunduğu çevrede yeni bir düzenleme yapılmakta.Temel atma töreni münasebetiyle burada bulunmaktayız. Erzincan'ımızın bu manevi şahsiyetlerini yaşatabilmek adına Erzincan Belediyesi olarak üzerimize düşenleri mutlaka yerine getireceğiz. Bu alanda Kent Ormanı olarak bilinen bu alanın altında deprem şehitlerimizin kemikleri bulunmakta. Buranın ruhaniyetine uygun olaraktan Allah nasip ederse meclisimizin kararıyla. Herkese bu manevi alanların korunması noktasında görev düştüğünü bir daha yenileyerekten selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››Güncel››1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı yeniden inşa ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Sitenin karantinası sona erdi - Haber 13:44: Deprem, Soma'da da hasara neden oldu - Haber 13:44: Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı - Haber 13:43: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 13:42: YKS girecek öğrencilere mesaj - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler