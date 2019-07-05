05.07.2019 19:41
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195 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde 195 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde 195 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesinde de sahil güvenlik botu hareket halindeki lastik botu durdurdu. Botun içindeki 28 Filistin, 12 Suriye, 5 Somali ile Yemen ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Selçuk ilçesi Pamucak açıklarında ise sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, buradaki 49 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu 58 göçmeni yakaladı.
Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde de lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde ise lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce müdahale edilerek gözetim altında alındı. 195 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Seferihisar, Selçuk, İzmir, Çeşme, Güncel

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