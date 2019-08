1953 model klasik otomobilini internetten satışa çıkardı

ESKİŞEHİR'de klasik otomobil tutkunu Önder Uğurluel (49), 1953 model ve 36 bin kilometrede olan gözü gibi baktığı 'Buick' marka otomobilini internetten 175 bin liraya satışa çıkardı. Performansı daha yüksek bir otomobil almak istediğini ifade eden Uğurluel, "Türkiye'de emsali olmayan zamanın en lüks araçlarından biri ve ben performansı daha yüksek bir araç alabilmek için satışa çıkardım" dedi. Eskişehir 'de bir bankadan emekli olan Önder Uğurluel, 3 yıl önce satın aldığı 34 SR 727 plakalı 1953 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Sadece hafta sonları gezerek en fazla 20 kilometre yol yapan Uğurluel, klasik otomobilin Türkiye'de emsali olmadığını söyledi. Klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ve onunla gezmek yerine bakıma daha çok zaman ayırdığını anlatan Uğurluel, "Klasik otomobilim tümüyle metal aksamdan oluşuyor ve orijinalliğini koruyor. Ben, bu arabayı 3 yıl önce bir arkadaştan edindim. Kendisinin 4 araçlık klasik bir araba koleksiyonu vardı. Otomobilin Türkiye'de şu an emsali yok. Zaten son ellerde bu arabalar. Buick marka arabalar, 1953 yılında yapılanlar içinde en lüks olanları. Buick Super, özel bir araba. Yani V8 motoru ile çok özel bir araba. Bu da orijinal haliyle korunmuş bir araba. Asıl beni cezbeden tarafı da oydu zaten. 5 bin 200 silindir hacimli motoru olan bir araç bu. Bir benzin canavarı. Tam bir metal devrim arabası aslında. Arabada plastik aksan yok, her yeri metal. Araba 5,5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı var" dedi.'SON 10 YILDIR YILDIZLARIN ALTINDA GECELEMEDİ'66 yaşındaki otomobilin satın almadan önce de sürekli olarak kapalı garajda muhafaza edildiğini ve çok az kilometrede olduğunun altını çizen Uğurluel, "Kilometresi 36 binde. Araba son 10 yıldır yıldızların altında gecelemedi, sürekli kapalı garajlar ardında kaldı. Zaten kondisyonunu da ona borçlu bu araba. Her zaman kıymetini bilen ellerde olmuş. Hiç kurcalanmamış ve hor kullanılmamış. Mesela ben hafta sonları neredeyse 10 ya da 20 kilometre yapıyorum. Ondan sonrası da zaten bakma ve silme işiyle geçiyor" diye konuştu.'BU ARABANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI SUDUR'Klasik otomobillerin bakımlarının çok zor olduğunu anlatan Önder Uğurluel, aracı asla yıkamadığını, yalnızca gazlı bezle düzenli olarak sildiğini ifade etti. Araçla ilgili usta bulmakla ilgili sorun yaşadığını da sözlerine ekleyen Uğurluel, "Herkes aracın nasıl paslanmadığını soruyor. Aracım bir metal devrim arabası, her yeri metal bu arabanın. Bu arabanın hiçbir yeri yıkanmaz, sadece silinir. Bu arabanın en büyük düşmanı sudur. Biz bunu gazlı bezle veya az nemli bezlerle sileriz. Bakımları dediğiniz zaman usta sayısı her geçen gün sınırlı. Yani arabanıza dikkat ederseniz, bu araba sizi yolda bırakmaz. Trafiğe çıktığımda klasik otomobil olduğu için herkes çok ilgi gösteriyor. Biz böyle bir arabayı alabildik, sahip olabildik. O yönden çok şanslıyım" dedi.İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDIÜç yıldır klasik otomobilin keyfini çıkardığını ve performansı daha yüksek bir araç almak istediğini kaydeden Uğurluel, gözü gibi baktığı klasik otomobilini 175 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı.