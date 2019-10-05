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1954 kelkit belediyespor: 3-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yusuf Şimşek (xx), Ferhat Çalar (xx)SOMASPOR: Ömer (xx) - Erkul (xx), Melih (x) (Dk. 53 Burak xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x), Muammer (xxx) (Dk. 75 Bilal xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

05.10.2019 17:571954 kelkit belediyespor: 3-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yusuf Şimşek (xx), Ferhat Çalar (xx)
SOMASPOR: Ömer (xx) - Erkul (xx), Melih (x) (Dk. 53 Burak xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x), Muammer (xxx) (Dk. 75 Bilal xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 80 Ahmet), Mehmet (xxx)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Doğukan (x) - Alpaslan (x) (Dk. 46 Emre x), Adem Sağlam (xx), Adem Kaba (x), Hüseyin (xx), Hamza (x) (Dk. 46 Erhan x), Ensar (x), Tufan (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 32 Tayfun x), Erkan Bükülmez (xx), Ozan (x)
GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 41 Mehmet, Dk. 60 Muammer (Somaspor) - Dk. 45 Adem Sağlam ( Kelkit Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Oğuzhan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Muhsin, Yusuf Can (Somaspor) - Halil İbrahim, Tayfun (Kelkit Bld)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 2 yenilgi alarak liderlik koltuğunu kaptıran Somaspor kendi sahasında düşme hattında yer alan 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükseldi. Manisa temsilcisinin gollerini 26'ncı ve 41'inci dakikalarda Mehmet, 60'ıncı dakikada Muammer atarken, Keltik takımının golünü 45'inci dakikada Adem kaydetti. Siyah-beyazlılarda, Oğuzhan maçın 69'uncu dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


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Mustafa Kemal Atatürk, Yusuf Can, Kelkit, Spor

Kaynak: DHA

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