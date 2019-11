1959 yılında şehit düşen Ispartalı çavuşun mezarı yeniden yapıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1959 yılında İran sınırında yaşanan bir olaya müdahale ederken şehit düşen ve naaşı ilçede defnedilen Jandarma Çavuş Ersan San'ın mezarı yeniden yapıldı.Çaldıran'da 1959 yılında İran sınırında bulunan Soğuksu Mahallesi Uzunyol mezrasındaki Ersanlı Karakolunda vatani görevini ifa eden Çavuş Ersan San, kaçakçılık olaylarına müdahale ederken şehit düştü. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan ve daha sonra Çelik Ecevet adlı kişi tarafından naaşı bulunarak karakola getirilen San, burada defnedildi.6. Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir'in girişimiyle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin yardımıyla şehit San'ın mezarı yeniden yapıldı. Çevre düzenlemesi yapılarak çam ağaçlarının da dikildiği şehitliği; Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Çaldıran Şehit ve Gazi Aileleri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ziyaret etti. Ziyarette İlçe Kaymakamı Adem Can şehidin mezarında Yasin-i Şerif okurken, bir asker de dua etti.Daha sonra açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, 1959 yılında sınır boyunda kaçakçılıkla mücadelede şehit düşen ve köylüler tarafından defnedilen Ersan Çavuşun kabri başında olduklarını belirterek, "Özkan Albayımızın girişimi, belediye başkanımızın yardımıyla güzel bir şehit mezarı yapıldı. İnşallah bundan sonra da halkımız tarafından, yoldan geçen yolcularımız tarafından ziyaret edilebilecek, ziyaretgah gibi olabilecek bir yer oldu. Başta Ersan Çavuş ve tüm şehitlerimize Rabbim rahmet eyleyin" dedi.Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise Çavuş San'ın 1959 yılında İran sınırında bulunan jandarma karakolunda vatani görevini ifa ettiğini belirterek, "Bu sırada sırın boyunda şehit düşmüş. Yıllar sonrasında 6. Tugay Komutanımızın bize söylemesi ile birlikte harekete geçerek, burada çalışmalara başladık. Şehitlerimizin mezarlarına, anılarına sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Yıllar önce vatanı uğruna şehadet şerbetini içen şehidimizin mezarını yapmak, sahip çıkmak bizlere nasip oldu. Bunu Allah'ın bizlere bir lütfu olarak biliyorum. Burada şehidimize yakışır biçimde mezar anıtını yaparak, çevre düzenlenmesiyle birlikte çam ağaçları diktik. Bundan sonra burası bir ziyaretgah olarak halkımızın ziyaretine açılmıştır. Vatan uğruna hayatını feda eden Ersan Çavuş ve diğer şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.Şehit Çavuş Ersan San'ın İran sırında bulunan naaşını ölümü göze alarak kar ve tipide sırtlayarak karakola getiren Çelik Ecevet'in torunu Sıddık Ecevet ise "Şehit Ersan Çavuşun mezarı eskiden de buradaydı. Eskiden yapılan kaçakçılık nedeniyle sınırda şehit düşmüş. Rahmetli dedem naaşını alır getir köy camisinde yıkar, daha sonra buraya getirerek defnetmiş" ifadelerini kullandı. - VAN