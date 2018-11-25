1971 Mezunu 40 Emekli Öğretmen Bir Araya Geldi

Ankara
Yüksek Öğretmen Okulunda yıllarca beraber okuduktan sonra 1971 yılında mezun olan 40 emekli öğretmen, Eskişehir
'de bir araya geldi.
Sosyal medya üzerinden bir grup kurduktan sonra birbirlerini hızla bulmaya başlayan emekli öğretmenler, çeşitli şehirlere toplu geziler düzenleyerek hasret gideriyor. Daha önce Ankara ve Antalya
'da da bir araya gelen grubun son durağı Eskişehir oldu. Gün boyunca Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezen topluluk, 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutulmaz bir gün yaşadı.
"Gittikçe büyüyoruz"
Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunu ve emekli matematik öğretmeni Solmaz Genç
, hızla büyüyen bir gruba sahip olduklarını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu kadar kişi, bu kadar zaman geçmesine rağmen bir araya geldi. Teknolojiye teşekkür etmemiz lazım öncelikle. Bizim Ankara'da konuştuğumuz, bir arada olduğumuz bir grup vardı. İstanbul
'da da varmış böyle bir durum. Bunun üzerine mezunlar olarak biz bir grup kurduk. Birer ikişer tanıdığımız kişileri ekleye ekleye büyüdükçe büyüdük. Biz 1970-1971 mezunuyuz. Grubumuz büyüyünce 'Toplanalım, görüşelim' dedik. Bu geziyi ilk kez de yapmıyoruz. Bu 3'üncü toplantımız. Ankara'da ve Antalya'da da bir araya geldik. 40 kişilik bir grubuz. Gittikçe büyüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
1971 mezunu bir diğer isim olan emekli Kimya Öğretmeni Sakine Demiroğlu Yanmaz ise kendi dönemlerinde öğretmen olmanın kolay olmadığını ve gruptaki tüm kişilerin seçkin isimlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Eskiden öğretmen okulları vardı. Öğretmen okullarının en başarılı öğrencilerini seçerek 2'nci sınıfta Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna bizi gönderdiler. Eskiden öğretmen olabilmek gerçekten büyük bir başarıydı. Bir çok sınavdan başarıyla çıkmanız ve hata yapmamanız gerekiyordu. Burada öğretmenlerimizin hepsi kendi dallarında büyük işler başarmış ve seçkin isimlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
"Eskişehir'i de tüm arkadaşlarımız çok beğendi"
Etkinliğin düzenlenmesinde önemli rol oynayan isimlerden olan emekli rehber öğretmen Yanaray Hakan ise, bir karar alarak Eskişehir'de bir toplantı düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, buraya geldiler, hasret giderdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Güzel bir otelde, güzel bir program ile unutulmaz bir toplantı oldu. Arkadaşlarımı ben de Whatsapp
sayesinde buldum. Diğer arkadaşlarımıza da ulaştık. Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplantılar yapmış olduk. Eskişehir'i de tüm arkadaşlarımız çok beğendi. Dilerim bu tür organizasyonlarımız sürer." - ESKİŞEHİR
Ankara,Eskişehir
25 Kasım 2018 Pazar 11:24