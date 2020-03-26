198 firmaya 10 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını açıkladı.
26.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:57
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ekonomi