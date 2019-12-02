Haberler » Güncel » 1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları Meclis Başkanı dağıttı - Haber

1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları Meclis Başkanı dağıttı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tapu dağıtım törenine katıldı.

02.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:251980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları Meclis Başkanı dağıttı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'ın ilçesinde tapu dağıtım törenine katıldı. Şentop, 1980'li yılların sonunda başlayan tapu sorununun Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmalarıyla çözüldüğünü açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi) Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yapılan kurdele kesiminin ardından Meclis Başkanı Şentop, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Dere Sokak Tapu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Şentop yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar 1980'li yılların sonunda başlıyor bu sorun ve günümüze kadar devam ediyor. Nihayetinde çözüme kavuşturmak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e nasip oldu. Tekirdağ'ın tam ortasında bir yer aslında. Tapulardaki kendilerine ait yeri somut olarak karşılarında görmeyi bekleyen hemşerilerimizsiniz. Biraz geç oldu ama Süleymanpaşa Belediyemizin çalışmalarıyla sorunu çözmüş olduk. 233 hissenin tapusunu biraz sonra dağıtacağız. Böylece 500'e yakın kardeşimizi memnun etmiş olacağız" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç eşlik etti.
(İHA)

Mustafa Şentop, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53 FLAŞ - Haber
22:52 Spor adebayor ruhum ve kalbim kayserispor'la kalacak - Haber
22:51 FLAŞ - Haber
22:51 MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu" - Haber
22:50 Adana'da bir evde iki ceset bulundu - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haber
15:26 ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
13:13 İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
09:58 Kızı ve torunlarını Suriye'deki savaşın ortasından kaçırtarak Türkiye'ye getirtti
2.12.2019 23:01:36