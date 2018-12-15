"1984 (Büyük Gözaltı)" Perdelerini Alkışlarla Açtı!

Taner Barlas'ın, roman ve oyun çevirilerinden yararlanarak kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği oyunda iki usta isim aynı zamanda sahneyi de paylaşıyor. Perdeci Oyuncuları ile AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun prömiyerine Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal, Füsun Demirel, Levent Ülgen, Betül Arım, Melike Demirağ, Serap Aksoy, Hakan Altıner, Ayşen İnci, Dilek Türker gibi isimler katıldı.

Usta isimler Rutkay Aziz ve Taner Barlas'a, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir'in eşlik ettiği "1984 (Büyük Gözaltı)" oyunu, önceki akşam ilk kez perdelerini açtı. Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan oyun, uzun süre ayakta alkışlandı. Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A.Miles'ın uyarladığı, Artun Özsemerciyan, Celal Üster ve Nuran Akgören'in roman ve oyun çevirilerinden yararlanarak Taner Barlas'ın kurguladığı oyun, Rutkay Aziz'in yönetmenliğinde sahneleniyor.

Psikanalist ve sosyolog Erich Fromm "1984"ü, "Bir ruh halinin dile getirilmesinin yanında bir uyarı niteliğindedir. Dile getirilen ruh hali, insanlığın geleceğine ilişkin handiyse bir umarsızlık, uyarı ise tarihin akışı değişmediği sürece dünyanın dört bir yanındaki insanların en insani niteliklerini yitirecekleri, ruhsuz otamatlara dönüşecekleri, üstelik bunun farkına bile varamayacaklarıdır." şeklinde anlatır. Fromm'a göre, hâlâ umudu olan ve toplumu uyarmak, uyandırmak isteyen George Orwell'in kült romanı, "bu umudun ancak, bugün tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin, bireyselliği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yitireceği gibi bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini öğretir." Orwell'in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan "1984 (Büyük Gözaltı)" oyunu, romanda sergilenen ve adeta bir"büyük gözaltı" olan toplum düzenini sahneye taşıyacak.

Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz'in, müziklerini Cahit Berkay'ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir'in hazırladığı "1984 (Büyük Gözaltı)"nın reji asistanlığını ise Andaç Sayın üstleniyor. Oyundaki videoda yer alan oyuncular ise Ali Gül, Ezgi Erdilek, Aykut İşpir, Gülşah Kıray Barlas, Bekir Akbaş ve Özgür Can Akbaş.

Perdeci Oyuncuları ile AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen "1984 (Büyük Gözaltı)", prömiyerinin ardından, 15 Aralık Cumartesi akşamı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 20 Aralık 2018 Perşembe akşamı MOİ Sahne'de, 21 Aralık 2018 Cuma akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri, Biletix'ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.