17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır tahribatların yaşandığı kentlerden olan Sakarya, aradan geçen 20 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da öne çıkarak ekonomisini büyüttü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nde büyük zarar gören Sakarya'da afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası desteklendi.

Depremin ardından geçen 20 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki başarıyla da dikkati çeken Sakarya, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli işgücü, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle avantajlı il konumuna geldi.

2000 yılında nüfusu 756 bin olan kent, yapılan teşvik ve yardımlarla yaralarını hızla sararak, geçen yıl bir milyon nüfus bandını aşan iller arasına girmeyi başardı. Kentin nüfusu 2018 yılında 1 milyon 10 bin 700 olarak kayıtları geçti.

"Dış ticaretimiz 10 milyar dolara yaklaştı"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 20 yıl geçen Marmara Depremi'nde kentin hem maddi hem de sosyal açıdan ciddi zararlar gördüğünü söyledi.

O tarihten itibaren yaraların sarılmaya çalışıldığını anlatan Altuğ, bu süreçte Sakarya ekonomisinin ciddi anlamda büyüdüğünü belirtti.

"Biz, 1999 depremini milat olarak alıyoruz." diyen Altuğ, "İhracat anlamında 1999 yılında yaklaşık 180 milyon dolar ihracatımız vardı, şu anda dış ticaretimiz 10 milyar dolarlara yaklaşmış vaziyette. Bunun 6 milyar doları ihracat, 2,6 milyar doları da ithalat olmak üzere 10 milyara yakın rakamlardan bahsedebiliriz. Sakarya'nın üretiminin nerelere geldiğini anlatıyor." şeklinde konuştu.

- "Sakarya hem endüstriyel hem de zirai alanda ihracat yapıyor"

Altuğ, 1999 yılında kentte organize sanayi bölgesi sayısının 3 olduğunu, aradan geçen 20 yılda bunun 11'e çıktığını ifade etti.

SATSO üye sayısının da söz konusu süreçte bin 200'den 10 bine yükseldiğini dile getiren Altuğ, sigortalı ve kayıtlı istihdam oranında da ciddi artışın olduğunu kaydetti.

Kentte yapılan üretimlerde çeşitliliğin öne çıktığını bildiren Altuğ, "Hem endüstriyel anlamda hem zirai anlamda da ihracat yapan üreten bir il Sakarya. Bölgeye oranla kıyasladığımızda etrafımızda rakip olacak bütün illerden çok daha fazla bir üretim artışıyla büyüyen bir iliz depremden bu yana." dedi.

Marmara Depremi'nden sonra kentten göçün de yaşandığını anımsatan Altuğ, ekonomideki pozitif gelişmeler ışığında kent nüfusunun 1 milyonu aştığını söyledi.

Kentin belediyecilik anlamında altyapısının da yenilendiğini, kentsel dönüşüm kapsamında yatay mimarinin öne çıkarıldığını anlatan Altuğ, depremden sonra yıkılmamış ve yenilenmemiş yapı stoklarıyla ilgili düzenlemelerin belediyeler tarafından takip edildiğini aktardı.

"İhracata çok ciddi önem veriyoruz"

Altuğ, Sakarya'nın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğuna işaret ederek, buna ilişkin valilik, büyükşehir belediyesi, şehirdeki iki üniversiteyle birlikte bir stratejik plan hazırladıklarına değindi.

Planda kentin tüm hedeflerinin yer aldığını belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Biz ihracata çok ciddi önem veriyoruz. Halihazırda 400 civarında üretici ihracatçımız var. Bu üretici ihracatçı sayısını bine çıkarmak istiyoruz. İhracatımızı da 10 milyar dolarlara çıkarmak istiyoruz. Bizim için çok ciddi ve büyük bir hedef ama inşallah ulaşacağız. Özellikle organize sanayi bölgelerimize yurt içinden ve yurt dışından gelen yeni yatırımlarla bu hedefe ulaşacağız. Çok doğru bir lokasyondayız. Yeni bir limanımız var, her geçen gün işlevi artıyor. Yollara, ana arterlere, hava limanlarına yakınlığımız söz konusu. Sakarya'nın büyük avantajlarından birisi."

"Cari fazlamız yüzde 170"

Sakarya'nın Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan, cari açıkta fazla veren ve sürekli göç alan bir konumda olduğunu vurgulayan Altuğ, "İthalat ve ihracatımız arasında yüzde 170 oranında bir fazlamız var artı olarak. Bu da bizi Türkiye'de birinci sıraya yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın deprem kuşağında yer aldığını anımsatan Altuğ, zorunlu deprem sigortası konusunda vatandaşlarda bir bilinç oluştuğunu, Türkiye'de zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 51 civarında, Sakarya'da ise bu oranın yüzde 85'lere yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA