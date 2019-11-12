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1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler anıldı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin merkez üssü Kaynaşlı'da yaşamını yitirenler dualarla anıldı.

12.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:321999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler anıldı
12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü 'da yaşamını yitirenler dualarla anıldı.

Kaynaşlı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Depremde Kaynaşlı ilçesinde 316 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'ün üzerinde kişinin de yaralandığını anımsatan Dağlı, şöyle devam etti:
"Bu can kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine o zaman yaralanan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat içinde inşallah uzun ömür temenni ediyoruz. Depremler ülkemizin bir gerçeği. Yüzölçümümüzün yüzde 95'i ve nüfusumuzun kapladığı alanın yüzde 97'si deprem kuşağında. Biz depremlerle her zaman karşı karşıya kalacağız ancak bunun için neler yapmamız lazım, tedbir olarak neler yapacağız? Çünkü deprem değil ihmal öldürür. Bunu biliyoruz. Bundan sonra depremle yaşamaya, depreme uygun konutlar, yerleşimler inşa etmeye gayret etmemiz ve bunu kendimize ilke edinmemiz gerekiyor."
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de 12 Kasım Depremi'nin Kaynaşlı için büyük bir felaket olduğunu ifade ederek "Büyük bir imtihandı. Bu depremde Kaynaşlılı 316 vatandaşımız hayatını kaybetti. 543 Kaynaşlılı vatandaşımız yaralandı. Bin 374 konut merkez ve köylerde yıkıldı. 284 iş yerimiz yine yıkıldı. Birçok kardeşimiz sakat kaldı." dedi.
Deprem şehitleri için mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından dua edildi.
Kaynaşlı Kaymakamlığınca "12 Kasım Düzce-Kaynaşlı Depremi 20. Yılı Anma Sergisi" isimli sergi alanı oluşturuldu.
Vali Dağlı ve protokol üyeleri, kaymakamlık bahçesinde AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Düzce Belediyesi itfaiyesi tarafından açılan stantları ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında aldı.
Vatandaşlara da alandaki yetkililer tarafından deprem ve depreme karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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