21.06.2019 12:14
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1Kitap 1Mekan

1Kitap 1Mekan

Yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi.

Herkese Kitap Vakfı ve 1Kitap1Mekan blogu sahibi Duygu Özdemir iş birliği kapsamında düzenlediği kitap buluşmalarının ilkini İstanbul Beşiktaş mağazasında 22 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.

Gloria Jean's Coffees kitap buluşmaları ile okur severleri bir araya getirmeyi ve Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi okullara kitap bağışlamayı amaçlıyor. 1Kitap1Mekan blogu sahibi Duygu Özdemir'in düzenleyeceği kitap sohbetinde, katılımcılar sevdikleri kitabı getirerek, içeriği hakkında diğer kitapseverlerle sohbet etme imkânını yakalayacaklar.

Kaynak: Bültenler
22 haziran , istanbul beşiktaş , , kitap , Kültür Sanat

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