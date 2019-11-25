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2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'de atık deposunda yangın (3)İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:132,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

'de atık deposunda yangın (3)

İzmir'in ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Drone çekimleri

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Davut CAN - Kamera Mücahit Bektaş/ İZMİR,



Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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