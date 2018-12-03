"2,5 Saniyede Bir Lastik Üretiyoruz" Diyen Brisa Yerli Otomobilin Lastiklerine Talip

Brisa'nın 300 milyon dolara mal olan Aksaray fabrikası, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren şirketin Türkiye'deki ikinci fabrikası, yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatmayı hedefliyor. Tesisin tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, "Her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz. Brisa olarak yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu'nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Bünyesinde Bridgestone ve Lassa gibi markalar bulunan şirket, Aksaray'da hayata geçirdiği yeni fabrikasında robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatmayı hedefliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre;Yeni tesiste, otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile üretim yapılıyor. Binek otomobil lastiği üzerine yoğunlaşacağı öğrenilen Brisa'nın Aksaray fabrikası'nda, üretimin yarısının ihraç edilmesi öngörülüyor.

Aksaray yatırımında devlet teşviklerinin ve kentin lojistik merkez olmasının etkili olduğunu kaydeden Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, yeni fabrikanın tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Son dönemde lastik fiyatlarında yaşanan artışları sorulduğu Cevdet Alemdar, fiyatların hammadde girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı yükseldiğini söyledi. Birkaç yıl içinde üretimine başlanacak yerli otomobil konusunda da değerlendirmelerde bulunan Alemdar, "Brisa olarak, yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

'LASTİKLER YERE DEĞMİYOR'

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, Aksaray Fabrikasındaki akıllı uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Alemdar, "Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor, havada uçuşuyor! Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide yüzde 30 tasarruf ederek yapıyoruz" diye konuştu.

Brisa'nın 2 bin 700 çalışanı ve 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktasının bulunduğunu kaydeden Alemdar, "Toplamda 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Aksaray Fabrikamızın kurulum aşamasında ise, inşaat çalışanından üretim çalışanına, tedarikçisinden mühendisine 50 bin kişiye dokunduk" dedi.

Fabrikanın sanal ortamda dijital ikizinin oluşturulduğunu kaydeden Cevdet Alemdar, "Artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz" ifadesini kullandı.

İKİ BUÇUK SANİYEDE BİR LASTİK

Her iki buçuk saniyede bir lastik ürettiklerini anlatan Alemdar, "Fabrikamızda her gün 800 milyon veri akışı gerçekleşiyor. Bu verileri analiz ederek, lastiğin üretim makinalarındaki ideal koşullarını, hatta üretim açılarını dahi belirleyebiliyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri ile bağlıyoruz" diye konuştu.

Brisa CEO'su Alemdar, dört üniversite ile projeler yürüttüklerini ve 'Yolculuğun Öncüleri Açık İnovasyon' programı ile şimdiye kadar gelen 50 proje arasından 7 projede iş birliği yaptıklarınının da bilgisini verdi.

Brisa'nın 11 milyon adet lastik ürettiğini vurgulayan Cevdet Alemdar, "Aksaray fabrikamız ile tam kapasitede ek 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Bu yıl başında 5.4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimize doğru ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirketin finansalları hakkında da bilgi veren Alemdar, ilk 9 ayda Brisa'nın, TL ciro bazında yüzde 38, yurtdışı satış gelirlerinde ise yüzde 54 büyüme sağladığının alıtını çizdi.