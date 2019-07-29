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Otizmli çocuk, 2,5 yaşındaki kuzenini 6. kattan aşağıya attı! Feci anlar kamerada

İstanbul Esenler'de, otizmli çocuk 2,5 yaşındaki kuzenini 6. kattan aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan minik çocuğun çatıdan arabanın üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı.

29.07.2019 14:54
Otizmli çocuk, 2,5 yaşındaki kuzenini 6. kattan aşağıya attı! Feci anlar kamerada

Esenler'de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler'deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, " Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü an kameralara yansıyor.


Esenler, EFE, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (32)
ESATİR: Otizmli çocuğun annesi atmış olmasın. Sağlıklı cocugu kiskanmistir belki. Otizmli çocuk bunu düşünebilir mi.
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YAZMASAN OLMAZDI Dİ Mİ: Allah belanı versin.
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0 0
ADİL HAKYEMEZ: Allah Teâlâ yardım etsin. . .
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SERKAN: Allah yardım etsin. . geçmiş olur inşallah. .
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AHMET SERDAR: merhaba, otizimli bir çocuk babası olarak çok üzüldüm. Umarım küçük çocuk sağlığına kavuşur. Ama bu haber otizimli bireyleri büyük töhmet altında bırakıyor. Büyük çoğunluk böyle değildir. İlk defa böyle bir olay duydum. Anlam veremedim.
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18 3
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ADAM: araba sahibinin dava açması lazım
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6 135
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...: Bu ne vicdansizlik yerin dibine batsin araba çocuk gitmiş ahhh bu anneler neden göz önünde tutmazlar cocuklarini
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1 0
KURT: arabanın altında kalırsın inşallah, vicdansız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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23 0
ADAM DEĞİLSİN: Senin gibiler bu toplum için parazit. İmha edilmelisiniz.
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16 0
AAAAA: çocuğun can çekişmesi önemli değilde adamın arabasımı önemli. ALLAH sen gibi vijdanı körelmiş insanlara akıl versin
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