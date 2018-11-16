2. Abdülhamid'in Torunu Mest Oldu

Kanunî Sultan Süleyman'ın Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirleri Bayrampaşa Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında seslendiren ünlü sanatçı Aylin Şengün Taşçı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sanatseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Prof. Dr. İskender Pala'nın 'Muhteşem Şair Muhibbi" kitabında yer alan şiirleri besteleyerek klasik Türk müziği repertuvarına kazandıran Kanun sanatçısı Ateş Karaduman'ın projesi Aylin Şengün Taşçı'nın kadife sesiyle hayat buldu.

ÜÇ binden fazla şiiriyle padişahlardan en çok şiir yazanlar arasında yer alan Kanunî Sultan Süleyman'ın Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirleri musiki aracılığıyla sanatseverlerle buluşturan bu özel projeyi izleyenler arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile eşi Melahat Aydıner ve Sultan Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu yer aldı.

KULAKLARIMIZIN PASINI SİLDİNİZ

Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konserin son bölümünde sahneye davet edilen Nurhan Osmanoğlu, "Kulağımızın pasını sildiniz. Çok duygulandım. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda Muhibbi aynı zamanda bütün yüreğinin sesini şiire döken bir muhteşem sultandan bahsediyoruz. Elhamdülillah ki onun torunlarından Sultan Abdulhamid Han'ın torunuyum" diyerek duygularını ifade etti.

Belediye Başkanı Atila Aydıner ise konuşmasının ardından konserde emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.