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2 Ağustos 2019 Haberleri

2 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

03.08.2019 00:18 2 Ağustos 2019 Haberleri

Ekrem İmamoğlu, Kaynak Holding, Acun Ilıcalı, River Plate, Genel

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00:18   2 Ağustos 2019 Haberleri
14:33   İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın'dan Kurban'da vekalet açıklaması
14:26   Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda sıkı sağlık denetimi
13:51   TİM Başkanı Gülle: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekoruna ulaştık"
13:38   Vali Memiş, elleriyle balıkları besledi
13:31   Şehit eşinden AYM'ye tepki
13:29   Büyükelçilerden Fetih Müzesi'ne tam not