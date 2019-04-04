2. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali Tatlı Bir Rekabete Sahne Oldu

Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen turnuva, 8-13 yaş grupları arasındaki öğrencilerde tatlı bir rekabete sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen turnuvaya, bu yıl da İzmir, en fazla sayıda öğrenciyle katılan illerden biri oldu. 27 ilçeden gelen yaklaşık 200 öğrenci, yarışmada ter döktü.

Ekran Başında Değil Hayatın İçinde Olan Bir Nesil Hedefliyoruz

Turnuvayla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, her oyunun, çocukta farklı bir yeteneği geliştirirken, onlara doğru davranış ve becerileri en verimli şekilde kazandırdığını ifade etti.

Yahşi, "Evlatlarımızın zihinlerini ve kalplerini ne ile meşgul ettikleri, nelerden beslendikleri çok önemlidir. Akıl ve zekâ oyunları, çocuklarımızı; bugün tüm dünyada ebeveynlerin ciddi bir endişe nedeni olan 'online' oyunların kıskacından kurtarıp yaşama katacaktır." diyerek bu tür oyunlar sayesinde öğrencilerin sosyalleşerek iletişim becerilerini geliştirdiklerine de dikkat çekti.

Akıl ve zekâ oyunlarının çocukların zihinsel gelişimindeki rolüne de değinen Yahşi, "Oyunlar, evlatlarımızın nitelikli zaman geçirmesine katkıda bulunuyor. Bu sayede tükettikçe değil ürettikçe mutlu olan, ekran başında değil hayatın içinde olan ve hayat becerisine sahip bir nesil hedefliyoruz." dedi.

Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonuna katkılarından dolayı teşekkür eden Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böylesine anlamlı etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi. Yahşi, yarışmanın kaybedeni olmadığını belirterek geçtiğimiz yıl düzenlenen ulusal Türkiye finalindeki başarılı neticelere bu yıl da yenilerini ekleyeceklerine olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren finalistlere ödülleri takdim edilirken çekişmeli geçen maçlar neticesinde her kategoride birinci olan öğrenciler, 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nda yarışacaklar.

Kaynak: Bültenler