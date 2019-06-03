2.Amatör Küme'de heyecan sona erdi

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlar ile tamamlandı.
2.Amatör Küme'de A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB
Atletikspor, C Grubunda Makfitspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme'ye yazdırdılar.
İşte 14.haftada alınan maç sonuçları İncesu
Gençlikspor 1-3 Kılıçaslan Yıldızspor
Makftispor 7-2 Kayseri Göktürkspor
Kafkasspor 8-3 Kayseri İdman Yurdu
Gazi Osman Paşaspor 4-1 Yıldırım Beyazıt
Şafakspor
Büyüleyenspor 3-0 Cırgalanspor
Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor
Kayseri Olimpikspor 3-0 Felahiye
Belediyespor
İncesu Erdemspor 0-3 K.Mithatpaşaspor
OSB Atletikspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor
Ambar Kızılırmakspor 3-0 Yeşilhisar
Gençlikspor
Kıranardıspor 3-0 Mevlana
Yıldızspor
Sosun Birlikspor 3-0 Bünyan
Belediyespor Güneşli
Gençlikspor 3-0 Sarızspor
Erciyes İdman Gücü 0-3 Sümerspor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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