2 Aralık 2018 Haberleri

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href='/bakan-varank-konusma-yaparken-gozyaslarina-boguldu-11496633-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/02/bakan-in-zor-anlari-ismini-aninca-gozyaslarina_11496633_46_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bakan Varank, Konuşması Sırasında Ağabeyinin Adını Anınca Ağlayarak Kürsüden İndi</span> </a></li></ul>