2 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

UEFA EURO 2020 ELEMELERİ KURALARI ÇEKİLECEK <br><br>14.00 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek.<br><br>EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu. <br><br>SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)<br><br>20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) <br><br>FENERBAHÇE<br><br>Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.<br><br>TRABZONSPOR<br><br>10.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurul yapılacak.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)<br><br>16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)<br><br>19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk) <br><br>TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 15'inci hafta maçları oynanacak.<br><br>A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI<br><br>21.00 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan Türkiye, Karadağ'a konuk olacak.<br><br>Ay-yıldızlı ekibimiz Karadağ'ı mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na gitmeyi matematiksel olarak garantileyecek.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>14.30 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>19.15 Liverpool - Everton (Cenk Tosun)<br><br>22.30 Roma - Inter (Cengiz Ünder)<br><br>KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ<br><br>14.00 Beşiktaş - Canik Belediyespor (BJK Akatlar)<br><br>14.00 Çukurova Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)<br><br>16.00 Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)<br><br>17.00 İzmit Belediyespor - BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)<br><br>EFELER LİGİ<br><br>14.00 Maliye Piyango - İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)<br><br>14.00 Arhavi Belediyespor - Galatasaray (Arhavi)<br><br>14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Halkbank (Hidayet Türkoğlu)<br><br>16.00 Arkas Spor - Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)<br><br>17.00 Ziraat Bankası - Fenerbahçe (TVF Başkent)<br><br>HENTBOL<br><br>2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri -<br><br>22.00 Türkiye - Makedonya