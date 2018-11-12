Trabzon
'da, 2. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı başladı. Atatürk
Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı ve Ortahisar
Kaymakamı Tolga Toğan, sanatın önemine işaret ederek "Sanatın ve sanatçının güçlü olmadığı bir toplumun her anlamda üretmesi mümkün değil. Bir toplumun kimlik kazanması kesinlikle sanat ve sanatçının faaliyetlerine ve yoğunluğuna bağlıdır. Trabzonlu sanatçıların ve sanatseverlerin bu değerler anlamında beslenecekleri zengin bir tarihi geçmişe sahip olduklarını görüyoruz." dedi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
ise kültürel ve sanatsal anlamda kendilerine yapılan her türlü eleştiriyi vazife olarak dinlediklerini vurguladı. Sanata her zaman sahip çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:
"Bize düşen bu konuda şehri daha ileriye taşıyacak adımları atmaktır. Bu manada özellikle 2 yıldır Devlet Opera ve Balesini Trabzon'a getiriyoruz. Şehrimizin gençlerinin bu çalışmaya olan ilgisini müşahede ettim. Şayet metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehir diye mikrofonda böbürlenerek bir yönetici olarak ifade ediyorsak bu şehrin bütün sanatsal faaliyetlerinin, operasının, balesinin, tiyatrosunun ve resminin bir kompleks içerisinde icra edileceği bir kültür ve sanat kompleksini de inşallah bu şehre kazandıracağız."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da amaçlarının 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan kentte yapılan sanatsal faaliyetleri halkla buluşturmak olduğunu belirtti.
Ayvazoğlu, her hafta farklı aktivitelerle sanatçıları desteklemeye çalıştıklarına dikkati çekerek "İstiyoruz ki sanatçılarımıza daha fazla destek olalım. Şehrimizi bu anlamda kültürel ve sanatsal olarak ileriye taşımak istiyoruz. Aynı zamanda bir turizm şehriyiz. Kültür ve sanata verdiğimiz değer oranında turizm de artarak devam edecektir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri eşliğinde protokol üyeleri ve katılımcılar, alana getirilen boş tuvallere diledikleri konuda resim yaptı.
Beş gün sürecek çalıştayda 20 ressamın yapacağı eserler, 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14