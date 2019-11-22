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2 Asırlık Yapı, Kocasinan Belediyesi'ne Emanet

Kocasinan Belediyesi tarafından Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

22.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:162 Asırlık Yapı, Kocasinan Belediyesi'ne Emanet
Belediyesi tarafından Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlandığında yapının aslına uygun olarak yepyeni bir görünüme kavuşacağını ve Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vereceğini söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, yetkililerden bilgiler aldı. Yapının 19.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak kültür mirasımıza yeni bir taşınmaz daha kazandırıyoruz. Güneşli Mahallemizde bulunan jandarma konağının restorasyon çalışmaları başladı. Envanterimizde kayıtlı bulunan kültür varlıklarımızı yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak bizden sonraki kuşaklara aktarma noktasında gayretimizi sürdüreceğiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu tarihi yapı yıllar öncesinde olduğu gibi aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Jandarma, Güneşli, Güncel

Kaynak: İHA

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