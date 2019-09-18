Haberler » Magazin » Haber

2 ay önce ikinci bebeğini doğuran Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi mest etti

Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getiren Özlem Ada Şahin, şimdilerde eşi ve ailesiyle tatil yapıyor. Mini etekli ve göbeği açık kombiniyle fotoğraf paylaşan Şahin, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

18.09.2019 07:42

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 senesinde nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, ilk bebeğini 2017 yılında, ikinci bebeğini ise geçtiğimiz Temmuz ayında kucağına aldı. Çocuklarına gösterdiği ilgiyle sık sık gündeme gelen Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Özlem Ada Şahin şimdilerde eşi Berkay ve kızlarıyla tatil yapıyor. İki ay gibi kısa bir süre önce doğum yapan Şahin, dün üstünde bikini altında da etek olan bir kombiniyle poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, düzgün vücuduyla herkesi mest etti.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Şahin'in fotoğrafına "Eskiden manken miydiniz, harikasınız", "Doğum yaptığınıza emin misiniz" ve 'Gıpta ile baktığım tek anne" gibi yorumlar yapıldı.

KIZLARINA ÖZENLE BAKIYOR

Çocuklarına düşkünlüğüyle takipçilerine örnek olan Özlem Ada Şahin, son olarak Ağustos ayında yeni doğan kızı Zeynep Mira için 40 mevlidi yapmıştı. Büyük kızı Arya'nın beslenmesine dikkat eden Şahin aynı zamanda Instagram hesabından sık sık yemek tarifleri paylaşıyor.

2 ay önce ikinci bebeğini doğuran Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi mest etti

Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin, Magazin

YORUMLAR(14)
KAYSERİLİ ORHAN:kocası yanında içki dolu mekanda kendisine kur yapan arda''yı kocasına fişeklemişti. ya adamlar birbirini çekip vursaydı orada?? halbuki yapman gereken belliydi. . akıllı bir kadın gibi kalkıp bir daha arda''nın olduğu mekana gitmemeyi tercih ederdin, kocanada arda''ya kıl olduğunu söylerdin olay kapanırdı. siz kadınlardan korkulur bacım
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
GÖKTÜRK:ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİSİN ORANI BURANI TEŞHİR ETMEK YAKIŞIYORMU.KOCAN GÖRSÜN BAŞKASININ GÖRMESİ UYGUN DEĞİL.
Yayından Kaldır
9 7
Cevap yaz
AZAP:YAPMA YA MANTIĞINA (HADİ İNANCINA) HAYRAN KALDIM DA KİMİN NE YAPACAĞIN BELİRLEME HAKKIN SANA KİM VER BİRAZ HADDİNİ BİL
Yayından Kaldır
1 0
ADINIZI YAZIN:Berkay ünlümüymüş biz neden bilmiyoruz
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
CONİ:berkay bu guzel kadini haketmiyo
Yayından Kaldır
6 6
Cevap yaz
ATS2:arda turan görmesin
Yayından Kaldır
26 3
Cevap yaz
LOOOOO16:bende bunu yazacaktım valla :))
Yayından Kaldır
11 1
HAŞİNBOY:Bi kafa atar mutluluklar dileriz. Olmadı bide silah atarız ceza almayız :D
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
KANARYA 42:çalma kapını çalarlar kapını
Yayından Kaldır
0 0
DERİN GÖLGE:Allah mesut etsin güzel bir aile olmuşlar
Yayından Kaldır
16 3
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:50 Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?
10:49 Akıllı Tavşan Momo, Forum Aydın'da
10:45 Müjdat Gezen açıkladı: Türker İnanoğlu hastanede!
10:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti
09:45 Birlikte izlediler
08:45 Amerika yolcusu
08:12 Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı